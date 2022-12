Somalia: alto esponente di al Shabaab si consegna alle forze governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto esponente di al Shabaab, Mohamed Ali Hassan alias Moalim Hudeifa, e altri tre militanti si sono arresi alle Forze nazionali somale nello Stato di HirShabelle. La mossa, riferisce l'agenzia di stampa "Sonna", segue la promessa di amnistia e riabilitazione fatta dal governo federale per i membri Khawarij che si sono arresi e che desiderano cambiare strada e costruirsi un nuovo futuro. Il governo federale della Somalia ha accolto con favore il fatto e invitato altri miliziani a fare altrettanto. Negli ultimi giorni diverse persone che hanno prestato servizio in Al Shabaab si sono arresi al governo. L'esercito nazionale somalo, sotto la guida del governo federale della Somalia, rimane impegnato a svolgere le operazioni in corso nel rigoroso rispetto dei suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale, del diritto dei diritti umani, della legge islamica e delle regole di guerra consuetudinarie somale. (Res)