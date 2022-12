Imprese: White Bridge Investments II investe in Crionet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- White Bridge Investments II S.p.A. ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisito di una quota di maggioranza in Crionet, società leader nella prestazione di servizi tecnologici nel mondo dello sport. Crionet, con sede in Italia, opera come player integrato offrendo una proposta di primissimo piano di software, soluzioni e servizi che spaziano dalla raccolta, fornitura, elaborazione e visualizzazione dei dati, fino alla gestione degli eventi (hospitality, accreditamento e ticketing); la società ha inoltre un solido posizionamento nel segmento della trasmissione e gestione di eventi sportivi professionali dal vivo, con un focus specifico sugli sport di racchetta. Sotto la guida dei suoi due soci e managers - Giorgio Garcia-Agreda e Gaetano Guarino - Crionet è cresciuta fino a diventare un player fondamentale nel mondo del tennis, innovando con tecnologie “disrupting” i flussi di lavoro aziendali, e con forti prospettive di crescita anche in altri sport e iniziative. L'obiettivo dell'operazione – si legge in una nota – è quello di supportare lo sviluppo della società nei prossimi anni. L'aumento di capitale consentirà a Crionet di rafforzare la propria posizione negli sport esistenti attraverso l'arricchimento del portafoglio di prodotti con ulteriori soluzioni, e di entrare in nuovi mercati e aree geografiche. White Bridge Investments II S.p.A. è stata assistita per i profili legali dallo studio legale Giovannelli e Associati, con un team guidato dal Partner Matteo Delucchi e composto dagli Associates Nicola Malta e Carlo Guida. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici si è occupato degli aspetti relativi al tax structuring, con un team composto dagli Equity Partner Paolo Ludovici e Michele Aprile con il Senior Associate Roger Demoro. Bain & Company si è occupato della Business Due Diligence con un team guidato dai Partner Giovanni Meola e Roberto Bernardi, mentre Deloitte della Financial e Tax Due Diligence con un team guidato dai Partner Marco Bastasin e Mario De Blasi. Lo studio legale internazionale Gianni Origoni ha assistito Crionet ed i suoi soci fondatori con un team guidato dal Partner Alfredo D’Aniello, e composto dagli Associates Alberto Punzi e Gabriele Ceraolo per gli aspetti corporate, dal Partner Stefano De Marco e dall’Associate Giorgia Segaliari per la parte IP, dal Partner Saverio Schiavone e dall’Associate Veruska Crucitti per i profili labour, dal Partner Fabio Chiarenza e Carmen Pisani per la parte fiscale, mentre per i profili della Golden Powers hanno agito il Partner Antonello Lirosi e l’Associate Pietro De Corato. Banca Akros ha assistito Crionet ed i soci fondatori per i profili finanziari dell’operazione con un team guidato da Antoine Collin - Head of Financial Sponsors - e composto dal Vice President Luca Morello e dalla Senior Associate Antonella Fraioli. (Com)