Protezione civile: Musumeci, nuovo patto per sicurezza cittadini e rilancio territoriale

- In materia di Protezione civile è necessario “siglare un patto fra i vari livelli di governo per la sicurezza dei cittadini”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Ambiente della camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Nel processo di ammodernamento del sistema di Protezione civile nazionale, che ha “una particolare importanza nelle mutate condizioni climatiche e nell’accresciuta consapevolezza in relazione ai rischi”, c’è poi la necessità di “potenziare” le strutture della Protezione civile, anche in termini di risorse umane economiche e materiali”. Accanto a questo è poi fondamentale, secondo il ministro, promuovere il volontariato organizzato, raccogliere sfide innovazione tecnologica, e valorizzare la capacità di previsione e prevenzione del rischio”. Con la creazione di un ministro specifico, ha poi concluso il ministro, il governo ha voluto “far sentire più viva la presenza sui territori e raccogliere con immediatezza le spinte e le proposte che arrivano da enti locali e cittadini”.(Rin)