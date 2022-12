Germania: ex segretaria in campo di concentramento nazista riconosciuta complice in oltre 10 mila omicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 97 anni che è stata segretaria nel campo di concentramento nazista di Stutthof (oggi Sztutowo, in Polonia) è stata riconosciuta complice in 10.505 omicidi. Lo ha reso noto l’emittente tedesca “Zdf”. La giustizia tedesca ha condannato la donna, Irmgard F., a due anni di reclusione, sospesi con la condizionale. “Mi dispiace per tutto quello che è successo. Mi rammarico di essere stata a Stutthof all’epoca. E’ tutto quello che posso dire”, aveva detto l’anziana il 6 dicembre scorso, dopo le dichiarazioni del suo difensore in aula. Dal giugno all’aprile 1945, Irmgard F. ha lavorato come dattilografa presso il campo di concentramento, a est di Danzica. Il suo lavoro – ha sostenuto l’accusa – ha contribuito ad aiutare i responsabili dello sterminio sistematico dei prigionieri del campo. Si calcola che a Stutthof siano morte oltre 60 mila persone. Una parte di loro è morta di fame o freddo. All’epoca degli eventi, la donna aveva 18-19 anni. La difesa ha riconosciuto l’impossibilità di mettere in discussione le migliaia di morti. Tuttavia, ha sottolineato l’impossibilità di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Irmgard F. fosse al corrente dello sterminio sistematico presso il campo. Trenta sopravvissuti del campo di concentramento di Stutthof e i loro parenti hanno partecipato al processo come ricorrenti. (Geb)