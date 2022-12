Lazio 2023: D'Amato, unico Rocca che temo è Kawasaki della Roma, sarà confronto leale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico Francesco Rocca "che temo è Kawasaki, che era un grande terzino della Roma. Sarà un confronto leale sui temi concreti che interessano i cittadini". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il Pd e Terzo Polo, Alessio D'Amato, a margine di un evento in Regione Lazio. "A me, quello che interessa è mettere al centro i temi del lavoro - ha aggiunto - presenteremo un reddito di formazione per i giovani che non lavorano e non studiano, presenteremo la proposta del trasporto pubblico gratuito per i giovani fino a 25 anni, e tante altre iniziative. Queste sono le questioni concrete: parlare di contenuti e farlo in maniera serena con il rispetto dovuto nella dialettica anche a chi è un avversario politico". (Rer)