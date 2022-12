© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Pubblica amministrazione non considerasse la Protezione civile come “la prioritaria esigenza alla quale guardare in termini di risorse umane, finanziare e strumentali, noi avremmo perso la battaglia”. A dirlo il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero. (Rin)