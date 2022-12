Municipio Roma XIII: Urru (Aic), per secondo anno nessun nuovo posto letto da Piano freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Piano freddo "per il secondo anno consecutivo il Municipio Roma XIII non riesce ad aumentare i posti letto per l'accoglienza ai senza dimora dei nostri quartieri". Lo dichiara, in una nota, la consigliera del Municipio Roma XIII, Mariastella Urru, di Aurelio in comune. "Nonostante decine di migliaia di euro in due anni - sottolinea la consigliera - ancora a fine dicembre, la giunta attende il nulla osta per l'utilizzo dei locali del complesso del Santa Maria della Pietà. A cinque chilometri dal quartiere Aurelio. Con la commissione Politiche sociali che, in un anno di amministrazione, non ha ancora prodotto il suo primo atto - prosegue Urru - e una Giunta che preferisce assegnare senza bando i locali disponibili per gestire l'emergenza freddo ad altre 'necessità', la cura e l'accoglienza delle persone più fragili è ancora una volta delegata al Terzo Settore. E alla speranza che le temperature non scendano ulteriormente", conclude la consigliera di Aurelio in comune. (Com)