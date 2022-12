Lavoro: Istat, cuneo fiscale e contributivo nel 2020 +45 per cento sul costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cuneo fiscale e contributivo, ossia la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, nel 2020 è stato in media pari a 14.600 euro e sebbene si riduca del 5,1 per cento rispetto al 2019 continua a superare il 45 per cento del costo del lavoro (45,5 per cento). È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. “I contributi sociali dei datori di lavoro costituiscono la componente più elevata (24,9 per cento), il restante 20,6 per cento risulta a carico dei lavoratori: il 13,9 per cento, sotto forma di imposte dirette e il 6,7 per cento di contributi sociali”, si legge nell’indagine.(Rin)