Fvg: assessore Salute, da domani prenotazioni vaccini anti Covid da 6 mesi a 4 anni

- Dalle 12 di domani in Friuli Venezia Giulia sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid-19 per la fascia di età compresa tra i sei mesi e i quattro anni, nella specifica formulazione da tre microgrammi per dose. Lo rende noto il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. La vaccinazione è raccomandata ai bambini che presentino condizioni di fragilità tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione. Può essere, inoltre, effettuata anche a in assenza di condizioni di fragilità su richiesta del genitore. Nei bambini tra i sei mesi e i quattro anni, il vaccino Comirnaty viene somministrato come ciclo primario di tre dosi, con la seconda dose a distanza di tre settimane e la terza almeno otto settimane dopo la seconda. (Frt)