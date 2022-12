Lavoro: Istat, contributi sociali datori lavoro calati del 4 per cento fra 2007 e 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contributi sociali dei datori di lavoro sono diminuiti del 4 per cento fra il 2007 e il 2020. È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. Ciò è stato possibile “anche per l’introduzione di misure di decontribuzioni mentre i contributi dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati, le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate in media del 2 per cento, mentre la retribuzione netta a disposizione dei lavoratori si è ridotta del 10 per cento”. (Rin)