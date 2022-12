Lavoro: Istat, reddito medio autonomi nel 2020 calato del 5,9 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il reddito medio da lavoro autonomo, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è stato pari a 24.885 euro annui nel 2020, con una riduzione del 5,9 per cento rispetto al 2019. È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. “Il reddito netto a disposizione del lavoratore autonomo raggiunge il 68,5 per cento del totale (17.046 euro): le imposte rappresentano il 14,1 per cento del reddito lordo e i contributi sociali il 17,4 per cento”, si legge nell’indagine. (Rin)