Legge Bilancio: M5s, Paese preso in giro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A maggior ragione dopo un'altra nottata in commissione bilancio alla Camera, con l'analisi della manovra condotta in modo del tutto inadeguato e irrispettoso del Parlamento da parte di governo e maggioranza, intendiamo ribadire un concetto molto chiaro: il centrodestra ha trasformato questa sessione di bilancio, momento topico per la programmazione economica di un Paese, in una farsa avvilente, la cui conseguenza è una plastica presa in giro degli italiani. Nessun emendamento approvato, più di 400 proposte correttive ipocritamente accantonate soltanto per farle morire più 'elegantemente', maxiemendamento governativo presentato a rate con clamorosi errori, un ministro dell'Economia che sul tetto al contante non si era nemmeno accorto delle novità in senso contrario introdotte dalle strutture tecniche del suo stesso ministero". Lo comunica in una nota il gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. "Sui contenuti, poi, siamo di fronte a un drammatico peggioramento delle già critiche decisioni governative - continua la nota -. Una norma salva-calcio che spalma debiti tributari della seria A per cifre simili a quelle tagliate a 600 mila percettori fragili di reddito di cittadinanza, che tra qualche mese saranno mandati sul lastrico; un'operazione cosmetica sulle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo, che guadagnano appena 5 euro netti al mese mentre si infligge un taglio più pesante a tutti gli altri pensionati, con una previdenza che complessivamente viene falcidiata per 10 miliardi in tre anni; il Paese trasformato nella terra promessa dei borsoni pieni di banconote, come noto priorità numero uno per milioni di cittadini e aziende alle prese con il caro bollette; Opzione donna disarticolata e sacrificata sull'altare della solita litania delle risorse che non ci sono; un progetto Spacca Italia di autonomia differenziata con emendamenti accantonati a tarda notte per provare a stare al riparo da occhi indiscreti. I sedicenti sovranisti, che gridavano all'Europa 'la pacchia è finita', si sono trasformati nei patrioti dell'austerità e di un neoliberismo tributario casereccio e fai da te che espone il Paese a figuracce di ogni tipo. Il M5s darà battaglia fino alla fine, nella convinzione che l'Italia non meriti una Legge di bilancio così misera, ingloriosa e umiliante". (Com)