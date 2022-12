Iran: Borrell incontra ministro Esteri durante visita in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. È stato lo stesso Borrell a renderlo noto tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Necessario incontro con il ministro degli Affari esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian in Giordania, in un contesto di deterioramento delle relazioni tra Iran e Ue. Ho sottolineato la necessità di interrompere immediatamente il sostegno militare alla Russia e la repressione interna in Iran. Abbiamo concordato sulla necessità di mantenere aperta la comunicazione e di ripristinare l'Accordo sul nucleare iraniano sulla base dei negoziati di Vienna", si legge nel tweet di Borrell. (Beb)