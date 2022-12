© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, circa il 76 per cento dei redditi lordi individuali (al netto dei contributi sociali) non supera i 30 mila euro annui. È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. Secondo l’indagine, “la metà dei redditi lordi individuali si colloca tra 10.001 e 30 mila euro annui, oltre un quarto è sotto i 10.001 euro e soltanto il 3,7 per cento supera i 70 mila euro”. (Rin)