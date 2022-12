Covid: in Veneto 3.922 nuovi positivi e quindici decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal bollettino quotidiano regionale, in Veneto sono stati registrati 3.922 nuovi positivi al Covid-19 e quindici decessi. In forte discesa il numero delle persone che attualmente si trovano in isolamento, 52.013 (-1.158). Lieve calo anche per quanto riguarda i dati registrati dai ricoveri ospedalieri nei reparti meno gravi dove si contano 1.626 pazienti (-9); in terapia intensiva sono invece 74 (+1). (Rev)