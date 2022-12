Fisco: Istat, carico minore per famiglie monopercettore con minori nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello familiare il carico fiscale nel 2020 è stato mediamente più basso in corrispondenza delle famiglie monopercettore con minori. È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. “Le aliquote vanno dall’11,4 per cento per le coppie con tre o più figli e almeno un minore, al 13,7 per cento per le famiglie monogenitore con uno o più minori”, si legge nell’indagine. "Con un’aliquota media del 22 per cento, le coppie di anziani senza figli sono la tipologia su cui grava il maggior prelievo fiscale nell’anno di inizio della pandemia, indipendentemente dal numero di percettori in famiglia", aggiunge l'Istat. (Rin)