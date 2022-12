Veneto: Somec, siglato accordo preliminare per acquisizione 60 per cento Gino Ceolin srl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somec Spa, azienda con sede a San Vendemiano, in provincia di Treviso, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale, ha siglato un accordo preliminare vincolante per l'acquisizione del 60 per cento del capitale sociale della società Gino Ceolin S.r.l, specializzata nella produzione di opere su misura in metallo ad uso interno ed esterno per strutture residenziali di alta gamma. Mestieri S.r.l., una controllata di Somec, chiuderà la trattativa entro il 27 gennaio 2023. "È con grande orgoglio che Mestieri S.r.l., a meno di un anno dalla sua costituzione, accoglie un'altra eccellenza del saper fare italiano, Gino Ceolin S.r.l., ampliando la divisione del Gruppo dedicata alla progettazione e creazione di interior personalizzati", ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec. "In pochi mesi - ha proseguito - sono arrivati segnali importanti dai mercati internazionali con l'acquisizione di commesse di prestigio, a conferma della forte attrattività del Made in Italy e della competitività della divisione Mestieri che si rafforza ulteriormente con il patrimonio di referenze portato dall'ingresso di Gino Ceolin". (Rev)