Veneto: Guarda (Ev) su Pfas, no a emendamento su sviluppo azioni rivolte a servizio idrico integrato

- È stato bocciato "il mio emendamento diretto a inserire nella programmazione economico-finanziaria della Regione l'impegno a sviluppare prioritariamente, nelle azioni che riguardano il servizio idrico integrato, l'allacciamento per consentire ai residenti nelle aree contaminate da Pfas e non ancora collegati alla rete acquedottistica di poter fruire di acqua filtrata, più sicura". Lo ha affermato la consigliera regionale di Europa verde, Cristina Guarda. "A parere della Giunta, l'emendamento sarebbe stato inserito in un programma errato del Defr - ha spiegato Guarda - nonostante fosse proprio quello riguardante la rete acquedottistica. E dire che solo qualche mese fa il relatore speciale dell'Onu ha stigmatizzato il veneto proprio sulla vicenda Pfas per quanto non fatto in relazione alla protezione dei diritti umani dei veneti. È un no inaccettabile e dovremmo noi cittadini delle zone arancio e rosse alzare la voce, con i nostri amministratori". (Rev)