Imprese: con Sace e UniCredit il packaging alimentare italiano vola in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace e UniCredit supportano la filiera italiana del packaging alimentare in India. Obiettivo: sostenere la realizzazione di un nuovo impianto chiavi in mano ad alto contenuto Made in Italy per Chiripal Poly Films, grande produttore indiano specializzato in soluzioni di imballaggio flessibile. Nell’ambito dell’operazione, Sace ha garantito, tramite un Express Buyer Credit, un finanziamento di 7,71 milioni di euro erogato da Unicredit in favore di Chiripal Poly Films per supportare tre contratti assegnati a Colines, Ims Technologies e Bobst Manchester destinati alla fornitura di una linea completa di macchinari e componenti. L’operazione di Express Buyer Credit, che è una declinazione del Credito Acquirente tradizionale volto a velocizzare il processo di negoziazione della documentazione finanziaria con riduzione anche dei costi associati, è la prima nel suo genere sottoscritta da una banca italiana e conferma ulteriormente la volontà di UniCredit e Sace di supportare la supply chain italiana con soluzioni taylor made. L’operazione, infatti, consente agli esportatori di associare alle offerte commerciali un’offerta finanziaria per il buyer che renda più competitiva la proposta dando la possibilità all’acquirente di dilazionare il pagamento dell’investimento negli anni. (segue) (Com)