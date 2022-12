Imprese: con Sace e UniCredit il packaging alimentare italiano vola in India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio Colines realizzerà una linea completa di coestrusione per la produzione di Cpp e Cpe film, inclusi servizi di engineering, installazione, training e ultimazione dei lavori prevista per febbraio 2023; Ims Technologies fornirà due tagliaribobinatrici, i macchinari necessari per tagliare il materiale da imballaggio mentre Bobst si occuperà del metallizzatore sottovuoto, una macchina che produce una finitura metallica lucida sui materiali, entrambi complementari alla linea di produzione. I macchinari saranno installati a Hyderabad, capoluogo dello stato di Telangana nell’India Meridionale, uno dei principali centri per l’industria tecnologica del subcontinente indiano. “Per noi si tratta di una fornitura molto importante e siamo consapevoli che il supporto garantito da Sace e Unicredit sia stato nei fatti molto importante, per la buona riuscita dell'accordo. L'India è un mercato da sempre rilevante per la nostra azienda e confidiamo che la collaborazione con Sace e UniCredit - Public Unicredit possa proseguire e ampliarsi nel migliore dei modi per il futuro”, spiega Anthony Michael Caprioli, Ceo e direttore commerciale di Colines. (segue) (Com)