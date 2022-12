Imprese: con Sace e UniCredit il packaging alimentare italiano vola in India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a UniCredit e Sace per averci supportato attraverso l’Express Buyer Credit in favore del nostro cliente Chripal Poly Films Ltd, India - ha dichiarato Piero Grasso, Trade Finance Director at Bobst Group SA - Questo strumento finanziamento ha permesso al nostro cliente di beneficiare di condizioni competitive e ha facilitato l'acquisto del nostro macchinario”. "Il sostegno di Unicredit e Sace è riuscito a facilitare un ambizioso progetto industriale che ci ha consentito di portare la nostra tecnologia in India, un paese con un forte potenziale e per noi molto strategico”, afferma Marino Ferrarese, Direttore Vendite, Marketing e Service del Gruppo Ims Technologies. “Abbiamo veramente apprezzato il supporto sia di Sace che di Unicredit per l'estensione della linea di credito Express Buyer - ha dichiarato Sumant Singhal, Chief Executive Officer di Chiripal Poly Films Limited - che ci consente di acquistare macchinari all'avanguardia da Colines, Bobst e Ims Technologies e che permetteranno così di espandere e ampliare la nostra azienda e l’offerta di prodotti". (Com)