Regno Unito: sindacato Unite, Sunak sta "abdicando alla sua responsabilità" sugli scioperi

- Il premier britannico Rishi Sunak sta "abdicando alla sua responsabilità". Lo ha detto all'emittente televisiva "Sky News" la segretaria generale del sindacato britannico Unite, Sharon Graham. Graham ha affermato che il Servizio sanitario nazionale (Nhs) sta assistendo a una delle sue più grandi crisi di sempre, ma che il primo ministro Sunak non è riuscito a trovare una data nella sua agenda per negoziare i salari e parlare con i sindacati. "Quello che voglio dire è che siamo pronti a negoziare", ha detto Graham, aggiungendo: "Abbiamo chiesto al governo di riunirsi al tavolo e negoziare, ma non sappiamo dove sia Rishi Sunak. Questo si sta svolgendo davanti ai suoi occhi. È il leader, è il principale decisore. Ma sta assolutamente abdicando alla sua responsabilità di primo ministro". (Rel)