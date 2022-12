Fisco: Istat, carico fiscale pesa meno su famiglie Mezzogiorno nel 2020, 16,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle famiglie del Mezzogiorno il carico fiscale pesa meno rispetto al resto del Paese: 16,2 per cento, contro 19,2 per cento del Nord-est, 19,4 per cento del Centro e 20,5 per cento del Nord-ovest. È quanto emerge dall’indagine “Reddito e condizioni di vita” del 2021 dell’Istat. “Le prime possiedono, infatti, un più elevato numero di familiari a carico (con detrazioni di conseguenza più elevate) e dispongono di redditi mediamente più bassi (anche all’interno di ciascuna fascia di reddito)”, si legge nell’indagine. (Rin)