Russia-Bielorussia: firmato accordo per pianificazione economica dell'Unione statale

- La Russia e la Bielorussia hanno firmato un accordo di sistema della pianificazione dell'Unione statale nell'ambito economico. A renderlo noto il ministro dell'Economia bielorusso, Aleksandr Chervyakov, ripreso dall'agenzia di stampa russa "Tass". Secondo il ministro, l'accordo firmato "ha posto una solida base per la creazione di un sistema completo di pianificazione e previsione alleata per periodi di breve, medio e lungo termine". Come ha aggiunto Chervyakov, per le imprese dei due Paesi è importante avere un orizzonte strategico di pianificazione, che semplificheranno e accelereranno la formazione di piani aziendali, sviluppo di modelli finanziari per le industrie ed elaborazione dei progetti di investimenti. Infine, il ministro bielorusso ha osservato che l'attuazione dell'accordo sarà "un altro passo per migliorare l'efficienza della politica macroeconomica", garantendo un'efficace interazione delle economie russa e bielorussa. (Rum)