Migranti: Braverman, "riprenderemo le deportazioni in Ruanda "il prima possibile"

20 luglio 2021

- La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha reso nota la sua intenzione di effettuare deportazioni di massa in Ruanda dei migranti che presentano richiesta d'asilo nel Regno Unito "su larga scala e il prima possibile". Come riporta il quotidiano "The Guardian", Braverman ha dichiarato: "Ho parlato con il mio omologo ruandese, Vincent Biruta, ed entrambi abbiamo confermato la nostra ferma e comune determinazione a realizzare questa partnership su vasta scala il prima possibile. È quello che la stragrande maggioranza del popolo britannico vuole che accada". I commenti della ministra dell'Interno fanno seguito alla sentenza di ieri dell'Alta corte che ha dichiarato legittima la politica deportazione in Ruanda del Regno Unito. (Rel)