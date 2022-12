Legge Bilancio: Gusmeroli (Lega), tra Natale e Capodanno sarà al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Manovra "si stanno mettendo insieme i desiderata di tutti i parlamentari, alle 14 si riunisce la Commissione bilancio, entro la sera si chiude, domani si inizia in aula, tra Natale e Capodanno sarà al Senato”. Lo ha detto il presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, della Lega, ospite de "L'Italia s'è desta". “Non c'è uno stallo di per sé, non c'è un nodo particolare”, ha proseguito. “C'è il fatto che le elezioni sono state fatte a settembre, la manovra negli anni scorsi aveva dei tempi molto più ampi, in questo caso sono stati molto più tirati. Ci sono tutti i pareri tecnici da ricevere, non ci sono solo questioni di tipo politico. Ovviamente in 50-60 giorni di governo non è facile fare tutto velocemente", ha concluso. (Rin)