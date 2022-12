Droga: Carabinieri Desio arrestano 24 persone al parco delle Groane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli arresti scaturiscono dalla protratta attività investigativa, condotta per circa tre anni dai militari della Tenenza di Cesano Maderno e che hanno consentito di scardinare una strutturata rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga – in modalità take-away hx24, all’interno del parco - dove ogni elemento dell’organizzazione ha svolto un ruolo ben preciso (capi/organizzatori, addetti alla vigilanza, autisti e fornitori specifici per tipologia di stupefacente, in grado di procurare anche un kg di droga per volta) e che non ha trovato una battuta d’arresto neppure nel periodo della “zona rossa”, in piena emergenza Covid, e durante l’abbondante nevicata dello scorso inverno. Dagli accertamenti è stato rilevante potere verificare che i pusher, in diversi orari del giorno e della notte, erano appostati tra gli alberi, pronti a vendere dosi a folti gruppi di acquirenti che in particolare, giungevano da diverse località, attraverso le tratte ferroviarie confluenti alle vicine Stazioni Ferroviarie. In questo ambito, attraverso le indagini confluite nel fascicolo della citata ordinanza, sono stati eseguiti 18 arresti in flagranza di reato a titolo di riscontro, nonché monitorate un migliaio di cessioni di stupefacente, con il deferimento di ulteriori 11 persone, che, non facendo parte dell’associazione, sono state ritenute responsabili, a titolo individuale, di attività di spaccio e, in ultimo, l’identificazione di 113 assuntori. (segue) (Rem)