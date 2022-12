Droga: Carabinieri Desio arrestano 24 persone al parco delle Groane (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne è conseguita l’individuazione di un più vasto e articolato traffico di sostanze stupefacenti di portata internazionale. Infatti, l’escalation di grossi quantitativi di droga smerciata e le cospicue transazioni di denaro, hanno permesso agli inquirenti di potere disegnare una vera e propria “via della seta” che collega l’Olanda con il pregiato polmone boschivo italiano. Grazie anche alla collaborazione con la Landespolizei alemanna e della Guardia Civil spagnola, in varie occasioni si è riusciti a frenare l’ingresso dello stupefacente nel nostro territorio. Tuttavia gli ingenti flussi di denaro “guadagnati” in maniera redditizia ha concesso agli indagati di potere velocizzare l’acquisto di pregiate autovetture che venivano utilizzate per potere valicare la frontiera nazionale.Di strategica importanza il ruolo rivestito, nel gruppo, da due dei tre soggetti destinatari delle odierne misure. In particolare, nel dicembre 2019, i militari di Desio hanno messo a segno un duro colpo nei confronti degli spacciatori attraverso un arresto in flagranza e il conseguente sequestro di 400 mila euro e di 12 kg di cocaina proveniente dall’Olanda, risultato questo collegato in similitudine ad altre pregresse nove transazioni, per un valore complessivo di guadagno di oltre quattro milioni di euro e la vendita di centoventi kg di cocaina, dando evidenza pratica della solidità del business criminale. (Rem)