Iraq: premier Al Sudani, Conferenza Baghdad 2 “piattaforma per mostrare priorità”

- La seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato, che ha inizio oggi in Giordania, rappresenterà per l’Iraq “una piattaforma per mostrare le proprie priorità in termini economici e di servizi” oltre al piano di integrazione che Baghdad spera di realizzare con gli altri Paesi del Golfo. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno, Mohammed al Sudani, partito, oggi, per la Giordania, dove parteciperà alla conferenza anche nota come “Baghdad 2”. “La nostra missione consiste nel preservare un ordine regionale, una coesistenza pacifica e risanare le divergenze attraverso il dialogo, lontano dall'uso della violenza”, ha affermato Al Sudani prima della partenza. (Res)