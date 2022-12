Ucraina: Stato maggiore, nelle ultime 24 ore respinti attacchi russi in 10 centri del Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino ha respinto gli attacchi delle forze russe in dieci insediamenti nella regione del Donbass nelle ultime 24 ore. E' secondo quanto riferisce su Facebook lo Stato maggiore di Kiev. In particolare, si tratta degli insediamenti Stelmakhivka, Chervonopopivka e Serebryanske nella regione di Luhansk e Verkhnokamyanske, Pidhorodne, Bakhmut, Opytne, Kurdyumivka, Krasnohorivka e Mariinka nella regione di Donetsk. Inoltre, si riferisce che le forze russe hanno lanciato in un giorno un totale di quattro attacchi missilistici e 60 attacchi aerei, effettuando più di 80 bombardamenti con lanciarazzi multipli, danneggiando diverse infrastrutture civili. Secondo lo Stato maggiore, l'aeronautica ucraina ha inflitto 16 attacchi alle basi militari russi e sei attacchi contro le posizioni dei sistemi missilistici antiaerei. Le forze di difesa aerea hanno anche abbattuto due elicotteri nemici. Infine, si precisa che unità delle forze missilistiche e dell'artiglieria ucraine hanno colpito un deposito di munizioni, tre punti di controllo e tre aree di concentrazione della forza lavoro della Russia. (Kiu)