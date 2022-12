Arabia Saudita-Giordania: principe ereditario e re Abdullah discutono di relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha tenuto un colloquio telefonico con il monarca del regno hascemita di Giordania, il re Abdullah II. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Le parti hanno passato in rassegna le relazioni tra Amman e Riad e discusso degli sviluppi di alcuni fascicoli regionali e internazionali e di questioni di mutuo interesse, fa sapere “Spa”. La telefonata si è tenuta a poche ore dall'inizio della seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato, che prende il via oggi in Giordania. Tra i partecipanti vi sarà anche Riad. A tal proposito, nei giorni scorsi è trapelata la notizia di un possibile incontro tra rappresentanti sauditi e iraniani, nel quadro del progressivo riavvicinamento in corso dall'aprile 2021. Fino ad ora, però, non è giunta alcuna conferma ufficiale in merito. (Res)