Libia: fonti stampa, Stati Uniti premono per nomina di Kenneth Gluck come vice inviato Onu Bathily

- Gli Stati Uniti starebbero facendo pressioni per la nomina del diplomatico Kenneth Gluck a vice capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, in sostituzione di Raisedon Zenenga, che lascerà il carico prossimo gennaio. Lo ha riferito il sito legato all’intelligence francese "Africa Intelligence”. Kenneth Gluck ha ricoperto la seconda posizione nella Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafrica e a lavorato anche nella Missione di supporto delle Nazioni Unite nello Yemen. In precedenza, il diplomatico ha anche collaborato con Medici senza frontiere in Somalia e Sudan. Il sito francese afferma che la posizione di vice capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia è diventata, negli ultimi anni, una posizione strategica per Washington, con l'obiettivo di monitorare il dossier libico. Questa posizione è stata precedentemente ricoperta dalla diplomatica statunitense Stephanie Williams.(Lit)