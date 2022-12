Cina: commissione esteri Camera Comuni Regno Unito, da Pechino "minaccia significativa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Cina rappresenta "una minaccia significativa" per il Regno Unito e il governo dovrebbe attivarsi per frenare la sua dipendenza dal Paese asiatico e rispondere alle aggressioni o agli abusi di Pechino. Lo ha reso noto la commissione ristretta per gli affari esteri (Fac) della Camera dei Comuni britannica. Pur sostenendo un cambiamento potenzialmente rischioso nell'uso di un linguaggio più forte nei confronti del gigante economico e militare, Fac ha avvertito che tale cambiamento deve essere sostenuto dall'azione piuttosto che da "vuota retorica". Tuttavia, la commissione ha riconosciuto che per il prossimo futuro la Cina continuerà a essere un rivale e un partner essenziale del Regno Unito, non solo economicamente ma anche in termini di cooperazione su questioni come il cambiamento climatico e il commercio. "L'obiettivo a lungo termine deve essere quello di promuovere una maggiore resilienza e diversificazione economica, in modo che in futuro il Regno Unito abbia la libertà di scegliere le proprie azioni in risposta a qualsiasi aggressione o violazione dei diritti umani da parte della Cina. Se siamo resilienti all'armamento delle catene di approvvigionamento da parte della Repubblica popolare cinese, possiamo essere più efficaci sulla scena mondiale come attore globale", si legge nel rapporto.(Rel)