Yemen: presidente Al Alimi rinnova appello a classificare Houthi come terroristi

- Vogliamo azioni dalla comunità internazionale. È questo l’appello lanciato dal capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, nel corso di un programma trasmesso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il presidente ha fatto particolare riferimento alla necessità di classificare i ribelli sciiti Houthi come terroristi, una richiesta a cui gli Usa non sembrano aver ancora risposto. Per Alimi, sono gli Houthi ad essersi rifiutati di estendere una “fragile” tregua il 2 ottobre scorso, ad opporsi alla riapertura delle strade di Taiz, mentre continuano a rappresentare una minaccia per installazioni petrolifere e navigazione. “La comunità internazionale non dovrebbe fornire incentivi alle milizie Houthi”, ha affermato il capo del Consiglio di presidenza, secondo cui non vi sarebbe “alcuna differenza tra le pratiche degli Houthi, di Al Qaeda e dello Stato islamico”. (Res)