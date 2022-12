Mes: Gasparri (FI), Forza Italia aperta a valutarlo, questione va vista in termini di convenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes “è un problema da valutare sul piano della convenienza. Non va fatta una questione ideologica, va visto se può essere un Fondo europeo che può essere utilizzato, se il costo di questo Mes sia conveniente o meno rispetto ad altre forme”. Lo ha detto il parlamentare di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite di “Agorà”, su Rai tre, spiegando che FI è “aperta a valutare”. “La questione – ha rimarcato – va vista in termini di convenienza. Secondo me è una cosa da valutare senza farne una questione ideologica" (Rin)