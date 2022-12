Spagna: Corte costituzionale accoglie ricorso Pp contro riforma, stop al voto del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale spagnola ha accolto il ricorso del Partito popolare contro la riforma del sistema di elezione dei giudici della consulta. La riforma aveva già avuto il via libera del Congresso dei deputati paralizzando, di fatto, l'iter parlamentare al Senato. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", hanno votato a favore sei giudici del settore conservatore contro i cinque del settore progressista. Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Unidas Podemos avevano presentato ricorso contro due dei magistrati conservatori, il presidente del tribunale, Pedro González-Trevijano, e Antonio Narváez, sostenendo che avevano un interesse diretto nel caso perché il mandato di entrambi erano scaduto sei mesi fa e la riforma dell'esecutivo mirava proprio a rinnovare tale composizione, dando vita ad una maggioranza progressista. L'esecutivo di Pedro Sanchez, aveva scelto i due magistrati che gli corrispondono: Juan Carlos Campo, ex ministro della Giustizia, e Laura Díaz, ex direttore generale del ministero della Presidenza. (segue) (Spm)