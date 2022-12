Spagna: Corte costituzionale accoglie ricorso Pp contro riforma, stop al voto del Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia la Corte Costituzionale si rifiuta di dare loro il via libera per sostituire Trevijano e Narváez, perché la Costituzione stabilisce che il rinnovo del tribunale avvenga per terzi (quattro giudici alla volta), e il terzo da rinnovare ora comprende i due giudici del governo e i due del Consiglio generale della Magistratura (Cgpj). Poiché il Cgpj ha bloccato per mesi la nomina dei due magistrati che gli corrispondono, la Corte costituzionale si rifiuta di accettare l'arrivo di Campo e Díaz senza che prima siano stati eletti gli altri due. (Spm)