Romania: presidente del Portogallo in visita oggi al primo battaglione di addestramento "Olt"  

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, riceve oggi il suo omologo portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, in visita in Romania. Lo ha riferito l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. I due capi di Stato faranno una visita al primo battaglione di addestramento "Olt" a Caracal, nel sud del Paese. La difesa è uno dei campi chiave della cooperazione bilaterale e il Portogallo partecipa alla forza multinazionale della Nato in Romania per rafforzare la difesa alleata sul fianco orientale con un contingente di forze di terra di stanza a Caracal. L'agenda delle discussioni conterrà anche aspetti relativi alla cooperazione economica, commerciale, digitale, nelle fonti energetiche rinnovabili, nella salute e nell'istruzione. Sarà inoltre affrontata la situazione della sicurezza in Ucraina, con particolare attenzione all'intensificazione dell'assistenza umanitaria e alla facilitazione delle esportazioni di grano. Si discuterà anche della continuazione del sostegno alla Moldova. I due presidenti affronteranno inoltre le modalità di sostegno agli Stati che hanno manifestato l'intenzione di aderire all'Unione europea: Moldova, Ucraina, ma anche Georgia e partner dei Balcani occidentali. (Rob)