Francia: governatore Banca centrale, "probabile" che eviteremo recessione

- È "probabile" che la Francia eviterà una recessione nel 2023. lo ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, all'emittente televisiva "BfmTv". "Se ci dovesse essere una recessione, sarebbe temporanea e limitata", ha detto de Galhau. Per il prossimo anno "c'è ancora molta incertezza", ha spiegato il governatore, ricordando che una crescita del 2,6 per cento nel 2022 "non è poi così male". (Frp)