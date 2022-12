© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse o foschia su Pianura, Appennino, prime Prealpi; sulle cime Prealpine e sulle Alpi velato o poco nuvoloso ma con copertura in aumento in serata. Precipitazioni assenti, salvo pioviggine sul Pavese, più probabile in serata. Temperatureminime tra 1°C e 5°C, massime tra 5°C e 7°C.(Rem)