Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque al mattino, con irregolari schiarite a partire dal Nordovest a metà giornata. In serata persistenza di nubi basse o foschia sulla pianura e l'Appennino, poco nuvoloso o variabile altrove. Dalla notte debole pioviggine sparsa in estensione dai settori meridionali della regione fino alle prime Prealpi, in esaurimento nel pomeriggio. Neve oltre 1800-2000 metri. Temperature minime intorno a 4°C, massime intorno a 7°C.(Rem)