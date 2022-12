Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEPresentazione delle prime azioni realizzate nell'ambito del “Patto per il Lavoro” a pochi mesi dalla firma. Intervengono i sottoscrittori e alcune realtà pubbliche e private per illustrare le principali iniziative già avviate e i progetti pronti a partire nel 2023.Palazzo Reale, sala conferenze, Piazza Duomo, 14 (ore 12:30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, interviene al convegno GreenItaly 2022, "Un'economia a misura d'uomo contro le crisi".Assimpredil Ance, via San Maurilio, 2 (ore 10:30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla Conferenza Stampa di Finlombarda per presentare i risultati 2022 e le prospettive 2023 nell'attività di sostegno alle imprese della LombardiaPalazzo Sistema, Nucleo G, via Taramelli, 12 (ore 15:30)VARIEIl segretario generale Uil, Pier Paolo Bombardieri, interviene all'esecutivo Uil Milano LombardiaCrown Plaza Hotel, via Melchiorre Gioia, 73 (ore 9:30)La Gestione navigazione laghi presenta i dati del traffico sui laghi di Como, Maggiore e Garda, con il ministro alle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli.via Ariosto, 21 (ore 14)MONZAIl presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, incontra i giornalisti per il brindisi di natale.Sede della provincia, sala Dell'Oro, via Grigna, 13, Monza (ore 11) (Rem)