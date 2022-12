Spagna: presidente Congresso, rispetteremo decisione Corte costituzionale ma sentenza senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Congresso dei deputati spagnolo, Meritxell Batet, ha assicurato che la Camera bassa "rispetterà" la decisione della Corte costituzionale di paralizzare gli emendamenti della riforma dell'organo medesimo. Tuttavia, chiederà di essere "ascoltata" per difendere "l'autonomia parlamentare e le funzioni del legislatore", mostrando la sua "preoccupazione" per la decisione "senza precedenti" della Corte costituzionale. In una dichiarazione istituzionale, Batet ha sottolineato che questa decisione rende possibile l'interruzione del potere legislativo da parte di un singolo deputato con la presentazione di un ricorso di garanzia. La presidente ha affermato che il Congresso conduce i suoi lavori con "lealtà" nei confronti di tutti i poteri dello Stato e "fiducia" in tutte le sue istituzioni e che è sempre guidato dal "rispetto leale del regolamento e della Costituzione". Per Batet, la decisione della Corte costituzionale sulle misure cautelari richieste dal gruppo popolare giunge in un contesto di "blocco" delle istituzioni e di "vanificazione" del mandato costituzionale a rinnovarle. Questo scenario comporta il pericolo di una potenziale "delegittimazione del sistema democratico". (Spm)