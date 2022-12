Ucraina: Unicef, 102 milioni di dollari di aiuti aggiuntivi nel periodo invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina l'Unicef sta intensificando il sostegno attraverso nuove iniziative e attività, assicurando che i bambini e le famiglie vulnerabili di tutto il Paese ricevano un sostegno finanziario, formativo e morale durante il periodo delle feste. L'Unicef, si legge in una nota, sta collaborando con il ministero delle Politiche Sociali per fornire un totale di 102 milioni di dollari di assistenza in denaro aggiuntiva a 123 mila famiglie vulnerabili in Ucraina, tra cui famiglie con quattro o più figli e famiglie con bambini con disabilità, a beneficio di quasi mezzo milione di persone, compresi i bambini. L'Unicef sta inoltre sostenendo un'iniziativa del ministero delle Politiche Sociali e delle Ferrovie ucraine per garantire che regali per l'intrattenimento educativo raggiungano i bambini colpiti dalla guerra nell'Ucraina orientale, in particolare quelli delle aree recentemente accessibili come Kharkiv e Kherson. L'Unicef ha contribuito con circa 30 mila zaini Unicef e kit di cancelleria a questa iniziativa, sostenendo l'istruzione e la salute mentale dei bambini. "Le festività natalizie hanno portato poca allegria alle famiglie ucraine, ma speriamo che, fornendo ad alcune delle famiglie più vulnerabili l'assistenza necessaria in denaro e materiale scolastico, possiamo portare un po' di speranza a genitori e bambini nel bel mezzo di un inverno particolarmente difficile", ha dichiarato il rappresentante dell'Unicef in Ucraina, Murat Sahin. (segue) (Res)