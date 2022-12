Ucraina: Unicef, 102 milioni di dollari di aiuti aggiuntivi nel periodo invernale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'inverno inoltrato e gli attacchi alle infrastrutture energetiche che rendono insufficienti l'elettricità e il riscaldamento, la maggior parte delle famiglie sta lottando per rimanere al caldo. Per fornire alle famiglie l'accesso a spazi caldi in tutta l'Ucraina, l'Unicef gestisce oltre 140 punti "Spilno" (in ucraino "Insieme") che offrono uno spazio caldo e a misura di bambino per giocare, ricevere sostegno psicosociale e relazionarsi con i coetanei, fornendo anche controlli medici per i bambini e orientamento verso altri servizi sociali. "In un momento in cui le famiglie guardano alle esperienze dell'anno passato e al nuovo anno, è fondamentale fornire questo piccolo senso di normalità e speranza per il futuro, in un periodo di grande incertezza", ha dichiarato Sahin. "Come abbiamo fatto per tutto il 2022, l'Unicef farà tutto il possibile per sostenere i bambini e le famiglie dell'Ucraina mentre ci avviamo verso un nuovo anno". (segue) (Res)