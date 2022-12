Ucraina: Unicef, 102 milioni di dollari di aiuti aggiuntivi nel periodo invernale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef ha lanciato il programma di trasferimento umanitario in denaro il 31 marzo 2022 con il Ministero delle Politiche Sociali per aiutare a rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini in Ucraina, che sono tra i più vulnerabili agli impatti della guerra. Al 30 novembre 2022, 196.435 famiglie in Ucraina avevano ricevuto un totale di 191 milioni di dollari di assistenza in denaro. L'Unicef continua a collaborare con il Ministero delle Politiche Sociali per garantire una distribuzione efficiente e tempestiva dell'assistenza in denaro alle famiglie più vulnerabili in Ucraina. Il programma di assistenza in denaro dell'Unicef è finanziato dal Fondo centrale di risposta alle emergenze delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dai governi di Bulgaria, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito e dalle risorse umanitarie flessibili dell'Unicef. (Res)