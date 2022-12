Russia: Duma di Stato approva legge per punire la profanazione del nastro San Giorgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo, ha approvato un disegno di legge che definisce il nastro di San Giorgio (in arancio e nero, associato alla Seconda guerra mondiale) simbolo della gloria militare, introducendo una sanzione pecuniaria fino a 5 milioni di rubli (70,8 mila euro) per la sua profanazione pubblica. Lo si legge in una nota ufficiale pubblicata sul sito della Duma. La legge prevede che la profanazione pubblica dei simboli della gloria militare venga punita con una multa da 3 a 5 milioni di rubli per una persona giuridica e fino a tre milioni di rubli (42,5 mila euro) per una persona fisica (o in alternativa la reclusione fino a un massimo di tre anni). Il disegno di legge approvato oggi è stato presentato alla Duma di Stato ad aprile. La vicepresidente del comitato della Duma per lo Sviluppo della società civile, Olga Zanco, ha spiegato che la responsabilità sarà applicata "per chi brucia pubblicamente il nastro di San Giorgio". (Rum)