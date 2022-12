Italia: Confcommercio, segnali di crescita in mondo lavoro, +0,4 per cento occupati a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre la produzione industriale “ha mostrato una riduzione congiunturale dell’1,0 per cento e dell’1,3 per cento su base annua. Stando alle indicazioni degli imprenditori, il trend non dovrebbe modificarsi nel breve periodo”. È quanto si legge nella congiuntura di Confcommercio. “Nonostante i segnali di minore dinamicità dell’economia – si legge ancora –, il mercato del lavoro evidenzia, anche a ottobre, incoraggianti seppure moderati segnali di crescita (+0,4 per cento del numero di occupati). In lieve ripresa è risultata, a novembre, la fiducia degli operatori del commercio al dettaglio, a segnalare le attese - forse le speranze - di un recupero della domanda in occasione degli acquisti per le festività di fine anno”. “Anche a novembre i consumi, espressi nella metrica dell’Icc, hanno evidenziato un rallentamento, con una riduzione dello 0,7 per cento nel confronto annuo, effetto di una flessione della domanda per i beni (-1,7 per cento) e di una crescita per i servizi (+2,3 per cento). All’interno dell’aggregato dei beni il ridimensionamento, piuttosto diffuso tra i settori, manifesta accentuazioni negative per gli alimentari, i mobili e gli elettrodomestici. Si conferma difficile la situazione nel settore dell’automotive e dell’abbigliamento. (Com)