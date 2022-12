Cina: Covid, segnalati ieri due nuovi decessi, ma restano dubbi sul numero reale di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha riportato ieri i primi due nuovi decessi formalmente correlati al Covid-19 dal 3 dicembre scorso, mentre aumentano i dubbi sul reale numero dei morti provocate dal virus in quel Paese. Dopo le proteste verificatesi in diverse città cinesi tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, l’allentamento delle restrizioni ha provocato un’impennata di contagi definita “impossibile” da quantificare dalla stessa autorità sanitaria, che dal 14 dicembre ha smesso di elencare gli asintomatici nel quotidiano bollettino epidemico. L’approssimazione della Cina nell’aggiornare le statistiche relative al Covid-19 parrebbe confermata anche da alcuni dipendenti impiegati nei crematori nazionali, che hanno dichiarato al “Wall Street Journal” e al “Financial Times” di essere stati sopraffatti dalle salme dall’eliminazione delle restrizioni. Un’impiegata del crematorio Dongjiao di Pechino, designato per le vittime del Covid-19, ha riferito che il numero di corpi presi in consegna nell’arco di una giornata è passato da 30-40 a circa 200. Altri testimoni hanno inoltre riferito che quello stesso crematorio risulta pattugliato da guardie e da agenti di pubblica sicurezza. (Cip)