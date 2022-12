Cina: capo dipartimento Pubblicità, stampa racconti “buone storie” su Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli organi di stampa di tutti i Paesi aderenti alla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) devono cooperare per raccontare “buone storie” che ne favoriscano il progresso. Lo ha detto il capo del dipartimento della Pubblicità del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Li Shulei, intervenendo in collegamento video alla seconda riunione dell’associazione mediatica Belt and Road News Network (Brnn), tenuta ieri a Pechino. Alla tavola rotonda sono intervenuti rappresentanti affiliati alla Brnn da 23 Stati, che hanno discusso di cooperazione e sviluppo comune. Riconoscendo l’importanza dei media nell’orientare l’opinione pubblica, Li ha invitato gli organi di stampa a cooperare e per dare un contributo al progresso “d’alta qualità” della maxi rete infrastrutturale promossa dalla Cina. (Cip)